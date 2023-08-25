Красная в Краснодаре вошла в топ-3 самых дорогих торговых улиц в стране

Улица Красная в Краснодаре заняла второе место среди самых дорогих торговых коридоров России. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Максимальная ставка аренды на улице составляет 27 тыс. руб. за один кв. м в год. По этому показателю ее опережает только казанская улица Пушкина, где аренда выросла до 37,6 тыс. руб. за «квадрат» в год. В тройку самых дорогих улиц также вошла улица Пискунова в Нижнем Новгороде с арендой до 25,8 тыс. руб. в год за квадратный метр.

Самыми дешевыми торговыми улицами в России стали Кирова в Оренбурге, Коли Мяготина в Кургане и Коммунистическая в Астрахани. Там стоимость аренды за «квадрат» не превышает 10 тыс. руб. в год.

Аренда торговых площадей на улице Красная в Краснодаре за год подорожала на 7 тыс. руб. В прошлом году главная улица столицы Кубани занимала в рейтинге восьмое место.

Татьяна Ручкина

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