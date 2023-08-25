ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации «Эффективные решения для управления семейным капиталом». Профессиональное сообщество оценило уникальную концепцию family office, реализуемую ПСБ Private Banking. Это комплексный подход к управлению, защите и наследованию семейных капиталов, включающий широкий спектр финансовых и правовых инструментов, индивидуальные стратегии преемственности капиталов, консалтинговое сопровождение структурирования активов, полный спектр нефинансовых сервисов для сопровождения всех членов семьи VIP-клиентов. «ПСБ Private Banking учитывает особенности и запросы каждого клиента, его родных и с учетом различных жизненных ситуаций конкретной семьи создает большую комплексную программу с оптимальными финансовыми и правовыми решениями по управлению семейным капиталом»,— сказал старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

Стоимость акций Nvidia поднялась до рекордного уровня после публикации квартального отчета компании. Об этом пишут Reuters и Bloomberg. Всего в этом году акции производителя микросхем выросли более чем на 200%. Этому способствует высокий спрос на чипы Nvidia для продуктов с искусственным интеллектом.

Национальная товарная биржа с 25 августа начинает расчет и ежедневную публикацию нового семейства национальных ценовых индикаторов — ежедневных региональных индексов рынка сахара. Индексы будут рассчитываться на базе сделок, заключенных на условиях отгрузки с заводов и заводских складов на условиях предоплаты.