Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации «Эффективные решения для управления семейным капиталом». Профессиональное сообщество оценило уникальную концепцию family office, реализуемую ПСБ Private Banking. Это комплексный подход к управлению, защите и наследованию семейных капиталов, включающий широкий спектр финансовых и правовых инструментов, индивидуальные стратегии преемственности капиталов, консалтинговое сопровождение структурирования активов, полный спектр нефинансовых сервисов для сопровождения всех членов семьи VIP-клиентов. «ПСБ Private Banking учитывает особенности и запросы каждого клиента, его родных и с учетом различных жизненных ситуаций конкретной семьи создает большую комплексную программу с оптимальными финансовыми и правовыми решениями по управлению семейным капиталом»,— сказал старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

Стоимость акций Nvidia поднялась до рекордного уровня после публикации квартального отчета компании. Об этом пишут Reuters и Bloomberg. Всего в этом году акции производителя микросхем выросли более чем на 200%. Этому способствует высокий спрос на чипы Nvidia для продуктов с искусственным интеллектом.

Национальная товарная биржа с 25 августа начинает расчет и ежедневную публикацию нового семейства национальных ценовых индикаторов — ежедневных региональных индексов рынка сахара. Индексы будут рассчитываться на базе сделок, заключенных на условиях отгрузки с заводов и заводских складов на условиях предоплаты.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...