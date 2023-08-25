Капитана севшего на мель у Городца теплохода оштрафовали на 10 тысяч рублей

Ространснадзор оштрафовал капитана пассажирского теплохода «Илья Муромец» на 10 тыс. руб. за повторное нарушение правил судоходства по ч. 1.1 ст. 11.7 КоАП РФ, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Поводом стала посадка трехпалубного судна на мель 7 мая 2023 года на Волге у Городца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В надзорном ведомстве уточнили, что при подходе к Галанинскому пассажирскому причалу капитан не учел порывы ветра и плавучие объекты и выбрал неверный маневр. В итоге теплоход, принадлежащий ООО «Цезарь Трэвел», сел на мель за полкилометра от причала. Никто из 113 пассажиров и 42 членов экипажа не пострадал.

Судовладелец также привлек капитана к дисциплинарной ответственности и организовал дополнительное обучение команды, добавили в прокуратуре.

В 2022 году «Илья Муромец» врезался в мостик при заходе в шлюз №15 Горьковского водохранилища. Судно шло по маршруту «Москва — Кирельское» без пассажиров.

Владимир Зубарев