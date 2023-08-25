В Октябрьском районе Ростовской области введен карантин из-за АЧС

На территории охотничьего хозяйства «Кривянское» в Октябрьском районе Ростовской области установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона. Документ датируется 22 августа.

Согласно распоряжению, ограничительные меры вводятся в связи с обнаружением на территории хозяйства трупов дикого кабана, павших от заболевания.

На время действия карантина на территории охотничьего хозяйства запрещена охота, заготовка дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели. Также ограничена заготовка кормов и подстилочного материала для животных.

Анастасия Назарова