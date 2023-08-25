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Жителя Краснодара осудили на 6 лет за попытку поджога военкомата

Жителю Краснодара назначили шесть лет в исправительной колонии строгого режима за попытку поджога военкомата. Как сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда, первые два года мужчина проведет в тюрьме.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

В период с 22 по 24 сентября 2022 года Олег Важдаев изготовил самодельные зажигательные изделия. С ними он пришел к зданию военкомата, поджег фитили и поочередно бросил их в окно. Однако возгорания не произошло.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Приговор в законную силу еще не вступил, он может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Татьяна Ручкина

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