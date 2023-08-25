Студент нижегородского вуза задержан за контрабанду советских орденов в Китай

Сотрудники таможни за попытку нелегально отправить 65 советских орденов и медалей времен в Китай задержали иностранного студента, обучающегося в одном из нижегородских вузов. По данным Приволжского таможенного управления, общая стоимость наград составляет 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мужчина покупал награды на интернет-аукционах. У него найдены шесть орденов, среди которых орден «Боевого Красного знамени», 49 медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы», «За победу над Японией» и 10 нагрудных знаков. Эти награды и знаки выпущены в период с 1941 по 1967 годы. Их вывоз из России возможен только с санкции министерства культуры РФ.

В отношении иностранца возбуждено два уголовных дела за контрабанду культурных ценностей. Ему может грозить лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Андрей Репин