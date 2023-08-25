«Тинькофф» разработал и запустил собственную платформу с верифицированными отзывами клиентов «Тинькофф Отзывы». Это первый в России сервис, где публикуются отзывы исключительно реальных клиентов, которые воспользовались услугами той или иной компании. По словам представителей компании, платформа «Тинькофф Отзывы» решает проблему накрученных ботов и комментариев и позволяет бизнесу и потребителям получить максимально объективную информацию о качестве товаров и услуг. Сервис доступен пользователям в своем профиле приложения «Тинькофф», а юридическим лицам — в приложении «Тинькофф Бизнес». Сегодня оставить отзывы и оценки можно на более чем 27 тыс. различных брендов и более 600 тыс. их торговых точек и заведений.

Швейцарский часовой производитель Rolex объявил о покупке ювелирно-часового ритейлера Bucherer. Сделку, сумма которой не называется, должны одобрить антимонопольные органы Швейцарии. Сотрудничество Rolex и Bucherer началось еще в 1924 году, когда магазин семьи Бухерер в Люцерне стал продавать часы марки, созданной Гансом Вильсдорфом. Со временем Bucherer стал крупнейшим дилером Rolex.

Продажи аптечной косметики за первые семь месяцев с начала года составили чуть более 84 млн упаковок, подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый низкий показатель минимум за последние шесть лет. Негативную динамику подтверждают и опрошенные «Ведомостями» представители фармрозницы, среди них «Аптека25» и «Аптека Фарма».