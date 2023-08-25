Специалистов в сфере дорожного строительства в Удмуртии стали искать на 31% чаще

В 2023 году спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в Удмуртии вырос на 31%. Однако средние зарплаты сократились. Так, если в 2020 году минимальная сумма составляла 80 тыс. руб., то в 2023 году — 68,9 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом активнее работодатели ищут машинистов, водителей, прорабов, инженеров ПТО и разнорабочих. Кроме того, существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков, на геодезистов, электромонтажников и монтажников.