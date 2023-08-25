СК проводит проверку на халатность из-за аварийного дома в Верхнем Уфалее

В Челябинской области следственные органы проводят проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) из-за ненадлежащего состояния жилого дома. Здание расположено в одном из поселков Верхнего Уфалея, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Информация о жилом доме, который находится в аварийном состоянии, размещена в социальных сетях. «В ходе проверки будут проанализированы все доводы заявителей, установлены обстоятельства, в том числе причины непризнания дома аварийным, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц»,– сообщает СУ СК России по Челябинской области.

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