СКР: В Татарстане 30-летнего мужчину осудят за незаконное лишение свободы двух человек

В Татарстане пойдет под суд 30-летний житель Тверской области. Его обвиняют в уклонении от административного надзора, в побоях, в незаконном лишении свободы и краже. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в апреле этого года мужчина, будучи пьяным, поссорился с сожительницей в одном из поселков Мамадышского района, затем он избил женщину, а позже в течение четырех суток он удерживал ее и ее сына 2016 года рождения взаперти и применял в отношении них насилие. Позже потерпевшие смогли выбраться, поскольку мужчина уснул. Когда он проснулся, он похитил мобильник сожительницы и деньги, а далее скрылся с места ЧП, уточнили в комитете.

Также следствие установило, что мужчина после получения срока в 2017 году за разбой и освободившись из колонии, встав на учет по месту временного пребывания в Мамадышском районе, уклонялся от административного надзора.

"Ъ-Казань"