Ростовский колбасный завод «Тавр» снова планирует переезд из центра города

Колбасный завод «Тавр» (входит в «Группу Агроком» предпринимателя Ивана Саввиди) ищет подходящее место для переезда из центра Ростова-на-Дону. Об этом со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Ремету сообщает Dоnnews.ru.

Сейчас производственный комплекс находится по адресу пр. Буденновский, 99.

По словам господина Реметы, необходимость перемещения производства обусловлена сокращением издержек.

«Все современные предприятия являются одноэтажными, у нас — четыре этажа. При этом чтобы разместить производство на одном этаже, требуется даже меньшая площадь. И это всё приводит к внутрипроизводственным издержкам, из-за которых нам зачастую сложно конкурировать с одноэтажными производствами»,— рассказал журналистам Александр Ремета.

В 2020 году холдинг рассматривал возможность переноса производства в промзону под Батайском. Однако, из-за сложностей с коммунальной инфраструктурой, осуществить планы компании не удалось.

Александр Ремета не указал конкретные территории на окраинах Ростова, которые могли бы подойти для размещения производственных объектов. Приблизительные сроки переезда также пока неизвестны.

Анастасия Назарова