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Мэрия Уфы продала бывшую усадьбу Рябинина за 9,5 млн рублей

ООО «Уралрегионстрой» стало победителем аукциона по продаже здания бывшей усадьбы Рябинина по улице Гоголя, 24 в Уфе. С компанией, которая была единственным участником торгов, заключат контракт по его начальной стоимости — 9,5 млн руб., следует из протокола подведения итогов аукциона.

Площадь трехэтажного бревенчатого дома 1917 года постройки составляет 368 кв. м, а земельного участка под ним (также переходит в собственность покупателя) — 585 кв. м. В 2019 году здание обрело статус выявленного объекта культурного наследия.

ООО «Уралрегионстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2014 года в Уфе. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В частности, следует из Единой информационной системы жилищного строительства, «Уралрегионстрой» является генподрядчиком строительства 20-этажного жилого дома в Стерлитамаке (застройщик — ООО «Специализированный застройщик "Новое время"», принадлежащее Яне Баскаковой и Ниязу Гарееву). Учредитель компании — Рустям Баймурзин. По итогам 2022 года выручка компании составила 108,5 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб.

Олег Вахитов

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