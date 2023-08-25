Жителя Ижевска задержали за поджог иномарки из-за ревности к экс-супруге

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге Nissan. Инцидент, который произошел в Ленинском районе, заметили жильцы дома, сообщает пресс-служба МВД по республике. Ущерб составил 340 тыс. руб.

По факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Задержанный мужчина рассказал, что на преступление его подвигла личная к владельцу иномарки. В частности, подозреваемый предположил, что тот состоит в близких отношениях с его экс-супругой.

С подозреваемого взята подписка о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.