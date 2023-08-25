В пределах охранной зоны заповедника «Вишерский» не планируется добывать золото

В заповеднике «Вишерский» прокомментировали проект приказа министра природы РФ Александра Козлова об установлении границ охранной зоны заповедника. Проект получил резонанс, так как содержит формулировку, допускающую разработку золотых месторождений на лицензионных участках, расположенных на территории охранной зоны «Вишерского». Директор заповедника Павел Бахарев заверил, что добыча полезных ископаемых в границах охранной зоны осуществляться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В настоящее время готовится к разработке или уже разрабатывается пять месторождений в бассейнах рек Велс и Улс. Все — вне охранной зоны заповедника, за исключением одного участка, вблизи которого ранее в охранной зоне заповедника в течение десяти лет вел разработку золота прииск “Уралалмаз”. Месторождение золота, которое находится на территории заповедника “Вишерский”, по правому берегу реки Велс, разработке не подлежит и никаких планов по его разработке не строится»,— цитирует господина Бахарева пресс-служба заповедника.

Проект положения, о котором идет речь, был опубликован на федеральном портале проектов и правовых актов 11 августа. Сейчас он находится на этапе общественных обсуждений. Проектом предлагается установить охранную зону по всему периметру заповедника. В настоящее время такая зона определена для заповедника только со стороны Пермского края, а северная и восточная стороны, совпадающие с границами Республики Коми и Свердловской области, охранной зоны не имеют. Кроме того, проект предусматривает утверждение разработанного Минприроды РФ положения об охранной зоне «Вишерского». В предлагаемой редакции положения указано, что на территории охранной зоны заповедника запрещена разведка и разработка полезных ископаемых, «за исключением проведения данных работ в пределах существующих лицензионных участков недр».

Государственный природный заповедник «Вишерский» образован в 1991 году. Общая площадь заповедника — 241,2 тыс. га, площадь охранной зоны — 52,2 тыс. га. В границах заповедника находится Средне-Велсовское золотое месторождение, лицензия на разработку которого принадлежит АО «Октант», входящему в ижевский холдинг UDS Golden group.