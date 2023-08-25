Экс-глава пензенского сельсовета получил условный срок за мошенничество

Приговор Бессоновского районного суда Пензенской области в отношении осужденного за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) бывшего главы Кижеватовского сельсовета вступил в силу. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что Иван Кондрашкин изготовил не менее четырех фиктивных выписок, необходимых для упрощенного оформления в собственность земельных участков. Документы предназначались третьим лицам, не имеющим на них прав.

Следствие оценило ущерб району области более чем в 1,5 млн руб.

Бывший чиновник приговорен к 2 годам колонии условно и 4 годам испытательного срока.

Никита Маркелов

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