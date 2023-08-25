Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородский производитель пластика получит льготный заем ФРП на 50 млн рублей

АО «Сосновскагропромтехника» (Нижегородская область) получит льготный заем регионального фонда развития промышленности на 50 млн руб. По данным областного правительства, предприятие специализируется на выпуске изделий из пластика, композитных материалов, цветных металлов и резины.

Заем выдан под 5% годовых на три года с учетом отсрочки платежей и начала выплат со второго года пользования. Средства займа предприятие должно будет направить на приобретение сырья и материалов для производства листового пластика, который используется для укрепления и изоляции бетонных фундаментов.

По словам нижегородского министра промышленности Максима Черкасова, продукция «Сосновскагропромтехники» должна заменить товары ушедших с рынка западных производителей.

Как писал «Ъ-Приволжье», капитализация нижегородского регионального фонда развития промышленности за пять лет составила более 1 млрд руб. В 2022 году фонд был докапитализирован более чем на 700 млн руб. По состоянию на август 2023 года в фонде осталось 130 млн руб., поэтому принято решение докапитализировать его еще на 200 млн руб.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...