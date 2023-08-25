«Мегаполису» согласовали проект ЖК возле Андроновских прудов

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования для жилого комплекса на участке возле Андроновских прудов в Перми. Ранее группа «Мегаполис» обратилась в комиссию с предложением установить на ул. 1-й Гиринской зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки Ж-3. Сейчас эта площадка в 6,3 тыс. кв. м относится в основном к зоне индивидуального жилищного строительства Ж-4. В этой локации компания планирует построить жилой комплекс.

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Проект прошел публичные слушания. Застройщику было рекомендовано подготовить соглашение о разработке документации по планировке территории и ремонту дорог. Компания также дорабатывала концепцию ЖК с точки зрения доступности природной территории.

На заседании 24 августа представитель «Мегаполиса» пояснила, что ЖК на ул. 1-й Гиринской будет представлять собой 4-этажный дом из шести блок-секций с внутридворовым пространством. Комплекс запроектируют с выходом к Андроновским прудам. Девелопер благоустроит набережную возле Андроновских прудов. Там организуют локальное общественное пространство, площадки для пикника. Компании предложено также благоустроить открытую площадку и сквер для занятий спортом, смотровую площадку у самого берега. Пользоваться этими объектами смогут все жители района.

«Мегаполис» направил в администрацию Перми подписанное со своей стороны соглашение о капремонте дороги по ул. 1-й Гиринской возле комплекса. Завершить его надо не позднее даты ввода одного из домов. По словам начальника департамента градостроительства и архитектуры Марии Норовой, сейчас мэрия с застройщиком обсуждают детали соглашения о ремонте улично-дорожной сети. Еще одно соглашение «Мегаполис» заключит с администрацией о взаимодействии для повышения качества и комфорта городской среды, касающееся благоустройства прилегающей земли.

Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова подчеркнула необходимость доработки и заключения соглашений застройщика с городскими властями. Без проведения этой работы запрашиваемая компанией зона на участке по ул. 1-й Гиринской не может быть установлена.