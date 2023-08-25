Казанский «Рубин» намерен расстаться с двумя нападающими

«Рубин» готов расстаться с двумя своими форвардами Джоэлем Фамейе и Виталием Лисаковичем, сообщает Sport24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Рубина» Фото: Пресс-служба «Рубина»

По информации издания, 26-летнего ганца планируют продать в другую команду. А 25-летнего белоруса хотят отдать в аренду с правом выкупа или продать за сумму около € 1 млн.

Господин Фамейе играет в казанском клубе с лета 2022 года, господин Лисакович же пришел на полгода раньше. Первый провел в команде 34 встречи, забив два мяча в текущем сезоне. Последний отыграл 44 игры и отметился 16 голами.

"Ъ-Казань"