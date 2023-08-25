В Ярославле полиция задержала мужчин за попытку украсть ограду с кладбища

В Ярославле сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые пытались похитить кладбищенскую ограду. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонтьевское кладбище в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Леонтьевское кладбище в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сигнал поступил с Леонтьевского кладбища. Звонивший сообщил, что группа неизвестных пытается демонтировать ограду. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно выехали на место и задержали мужчин 1991 и 1994 годов рождения.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Антон Голицын