Курганский губернатор обратится в Минкульт из-за затянувшейся реставрации храмов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратиться в Министерство культуры по вопросу реставрации Успенского храма в Далматовском монастыре и церкви в селе Карачельское, которая длится уже более пяти лет. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«К сожалению, в очередной раз „зависла“ пятилетняя реставрация Успенского храма 18-го века в Далматовском монастыре. Меняются подрядчики, меняются суммы, но не меняется ситуация»,– написал губернатора. По его словам, церковь в Карачельском реставрируют уже седьмой год.

«Будем обращаться в Минкульт, по программе которого выделяются средства. Это не дело»,– заявил Вадим Шумков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2018 году министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею главы Зауралья по восстановлению храма в Далматовском монастыре. В 2020 году федеральное ведомство выделило почти 280 млн руб. на эти цели.

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