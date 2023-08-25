На Дону стартовало освоение II очереди Новоалександровского индустриального парка

«Агентство инвестиционного развития Ростовской области» приступило к освоению второй очереди Новоалександровского индустриального парка в Азовском районе, сообщает пресс-служба организации.

В рамках подготовительных работ планируется обустройство железнодорожного переезда на перегоне «Кулешовка — Азов».

Общая площадь индустриального парка сегодня составляет 150 га. Объем инвестиций резидентов парка оценивают в 20 млрд руб. Здесь уже работает три завода и строится четвёртый — крупнейший в России и Европе завод по переработке льна и производству льняного масла «АСВА».

Анастасия Назарова