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Коммерсантъ FM
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«"Оренбург" и ЦСКА — это всегда очень результативно»

Владимир Осипов — о матчах шестого тура РПЛ

В пятницу матчем «Оренбург»—ЦСКА начнется шестой тур Российской премьер-лиги. В этот же день «Факел» встретится с «Краснодаром». При этом в субботу «Урал», который находится на втором месте турнирной таблицы, сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Кроме того, в этот день пройдут матчи «Рубин»—«Динамо», «Спартак»—«Ахмат» и «Пари НН»—«Ростов». Каковы шансы команд? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с лайв-аналитиком «Лиги ставок» Евгением Медведем.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— В 17:30 сегодня у нас «Оренбург»—ЦСКА. На первый взгляд очень хороший коэффициент на победу армейцев в «Лиге ставок» — 1,88. Во-первых, хочется коэффициент больше, а, во-вторых, у «Оренбурга» новый тренер, непонятно, чего ждать от команды. В этом контексте на какие коэффициенты стоит обратить внимание?

— Смотря вообще на все матчи тура, у меня, как у букмекера, глаз радуется — все очень близко. Только, может быть, из общей массы выбивается чуть-чуть «Зенит» с коэффициентом 1,55 на свою победу. При этом армейцы всегда у нас претенденты на самые высокие места, и, наверное, места ниже третьего для них считаются неудовлетворительным результатом. Сейчас они выходят против последней команды с коэффициентом 1,88, и это довольно высокий коэффициент. Я думаю, что выше уже некуда.

И я хотел бы предостеречь, конечно, любителей статистики, которые смотрят сейчас на последний матч оренбуржцев с ЦСКА у себя дома, где зафиксирован 0:6. Я думаю, что будет все не так просто, как в прошлом матче. Плюс ко всему мы знаем, как сказывается смена главного тренера — это дает новые эмоции, может быть, даже прилив сил, футболисты хотят показать себя. И я думаю, что будет очень непросто армейцам в гостях в Оренбурге.

— Я все-таки статистику озвучу, потому что в последних шести матчах в среднем больше четырех мячей за игру друг другу забивали соперники. Вообще, «Оренбург» и ЦСКА — это всегда очень результативно. И в «Лиге ставок» есть коэффициент 2,41 на «тотал выше 3,5», если в этом матче будет забито четыре мяча или больше. Давайте перейдем к матчу «Факел»—«Краснодар». Здесь мне очень нравится коэффициент на победу «Краснодара» — 2,12. При этом «Факел» играет дома, с переполненными трибунами. Можно брать победу «Краснодара» или здесь лучше аккуратнее?

— Шикарный коэффициент, нужно бежать и брать его, пока работает аттракцион такой щедрости. Вообще, положа руку на сердце, наверное, воронежцы обладают наименее сильным составом среди всех участников Российской премьер-лиги. И в прошлом матче все-таки команда Вадима Евсеева набрала очки, одержала свою первую победу и, скажем так, оттолкнулся от дна и немного вдохнул воздух. И я думаю, что «Краснодар» немножко потопит воронежский клуб, шансов у команды Евсеева не очень много. «Краснодар» сейчас показывает очень приятную игру, немножко прагматизма Владимир Ивич добавил. И лично я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы воронежцы могли что-то противопоставить команде Ивича.

— Идем дальше. «Урал» Виктора Гончаренко начал сезон очень мощно. Команда из Екатеринбурга обыграла ЦСКА и «Спартак», сейчас занимает в турнирной таблице второе место и, кстати, имеет равное количество очков с «Краснодаром», который лидирует, отстает только по дополнительным показателям. Многие надеются, что в субботу в Санкт-Петербурге она сможет навязать бой «Зениту». Понятно, что хозяева фавориты, но тем не менее нашелся человек, который заключил пари в «Лиге ставок» на гостевую победу «Урала» с коэффициентом 6,4 на 1 млн руб. Это что — вера в чудо или точный расчет?

— Это дерзко, модно, молодежно, скажу так. В общем, в лучших традициях «Лиги ставок». Ставка очень интересная.

— «Зенит» — фаворит, и, я так понимаю, коэффициент на победу действующего чемпиона не такой высокий?

— Наших игроков не обманешь, они все-таки расплачиваются рублем. И мы видим, что «Зенит» даже не на первом или втором месте по соотношению ставок. Больше всего ставок у нас на ЦСКА и «Краснодар». 85% наших игроков считают, что именно эти команды победят. А вот «Зенит» на третьем месте, всего лишь 80% верят, что его ждет безоговорочная победа, и что «Урал» может вставить палки в колеса действующему чемпиону.

— Коэффициент на победу «Зенита» 1,55. И, кстати, эксперты говорят, что «тотал меньше 2,5» за 2,02 в «Лиге ставок» — неплохой вариант, что много мячей забито не будет.

— Да, я тоже так считаю. Все-таки «Зенит», наверное, выиграет этот матч, скорее всего, со счетом 1:0 либо 2:0. Екатеринбуржцы побьются, но, мне кажется, шансов мало у них на то, чтобы одержать победу. Но человек, который поставил 1 млн руб., наверное, знает больше, чем все эксперты вместе взятые.

— Что ж, «Уралу» Виктора Гончаренко удачи, я уверен, что за его команду в субботу будет болеть вся Москва. А что же другие клубы? «Динамо» играет в Казани с «Рубином», «Спартак» дома с «Ахматом» в субботу, за авершается тур на одном из лучших курортов страны — «Сочи» принимает «Локомотив». И, насколько я знаю, в «Лиге ставок» есть очень любопытные варианты экспрессов. Например, «московский экспресс» с очень высокими коэффициентами.

— Да, это, можно сказать, для ленивых. Мы сразу предлагаем пакетную ставку с коэффициентом 25 на победу всех московских команд в данном туре. То есть это победа ЦСКА над «Оренбургом», «Динамо» — над «Рубином», «Спартака» — над «Ахматом» и «Локомотива» — над «Сочи». Если собирать эти матчи по отдельности, то коэффициент будет ниже 25. И стоит отметить, что, если одна ставка у вас не зайдет, то будет оформлен возврат денег. Я думаю, что это очень неплохая акция. Но не Москвой единой. «Лига ставок» является спонсором футбольного клуба «Сочи», и там тоже есть интересная акция на точный счет команды с Черного моря. Если «Сочи» проиграет, и вы сделаете ставку на точный счет в этом матче, вам также будет оформлен возврат.

— Если 100 руб. поставить на победу всех московских команд с коэффициентом 25, то 2,5 тыс. руб. в случае их победы можно взять. При таком раскладе точно можно рискнуть, тем более что практически все московские клубы фавориты.

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