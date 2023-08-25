Просроченный долг жителей Кубани увеличился на 10%

У жителей Краснодарского края среднедушевой просроченный розничный долг с учетом задолженности по ипотеке за год увеличился на 10%, до 16 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По этом показателю Кубань заняла предпоследнее место в топ-15 регионов с максимальным среднедушевым просроченным долгом. Без учета просроченной ипотечной задолженности регион занял 13-е место. Долг жителей вырос на 9%, до 15,1 тыс. руб.

У жителей Адыгеи просроченный долг с учетом ипотеки вырос на 8%, до 16,3 тыс. руб. Республика оказалась на 13-м месте по показателю. Без учета ипотеки регион также занял на одну строчку выше Кубани с ростом на 12%, до 15,7 тыс. руб.

По России среднедушевой просроченный долг с учетом ипотеки вырос на 12%, до 13,6 тыс. руб. Средний долг у россиян без ипотеки увеличился также на 12%, до 12,9 тыс. руб. Максимальная среднедушевая задолженность в стране выросла на 18%, до 353,4 тыс. руб., без ипотеки — на 11%, до 168,2 тыс. руб.

«Темп прироста просроченной задолженности (+12%) ниже роста портфеля (+18%), это означает, что в среднесрочной перспективе, скорее всего, объем проблемных долгов будет увеличиваться, даже если рост общего портфеля замедлится»,— отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram