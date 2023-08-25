«Важно вовлечение гостей в процесс сохранения природы»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о характеристиках, которые присущи эко-френдли гостиницам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: panpacific.com Фото: panpacific.com

Недавно я была в очень простом семейном отеле на одном из островов Андаманского моря. Называется он Nature Hill и, надо сказать, очень неплохо соответствует своему названию. И не тем, что находится на природе, а тем, что микроотель на семь бунгало пытается эту природу защищать. Доступными ему простыми способами — от раздельного сбора мусора до замены пластиковых бутылок на многоразовые металлические, которые выдают каждому гостю и предлагают наполнять заново.

Вообще, более 70% туристов, согласно опросам Booking.com, учитывают факт экологичности при выборе отеля. Но на что стоит обращать внимание гостям, чтобы понять, правда ли гостиница эко-френдли? Как рассказывают специалисты, во-первых, нужно посмотреть, как разумно отель относится к расходованию энергии и пресной воды. Такие простые решения, как электронные ключи с автоматическим отключением света в номере, экономят много энергии.

Обратите внимание на меню: использование местных продуктов гораздо более экологично, чем перевозка бурраты самолетом. Важно и то, насколько сеть, в которую входит отель, контролирует его экологичность. Так, компания IHG Hotels & Resorts (то есть объекты InterContinental, Holiday Inn и другие) ввела систему IHG Green Engage, в рамках которой каждый отель должен измерять и управлять своим воздействием на окружающую среду. Гостиницы IHG могут выбирать из ряда «зеленых» решений, но каким бы они не отдали предпочтение, нужно набрать определенное количество баллов для получения того или иного уровня экологичности.

Ну и, конечно, важен дизайн. Вернее, его продуманность с точки зрения экологии. Отличный пример — сингапурский PARKROYAL COLLECTION Pickering. Так, во всех зданиях используется зеленое и голубое стекло для оптимизации освещения, а использование воды сведено к минимуму за счет сбора дождевой. Важно и то, насколько отель хочет вовлечь гостей в процесс сохранения природы. И это не только таблички о том, чтобы гость использовал полотенце снова. Главное, чтобы менеджмент отеля был заинтересован в его экологичности.