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В Ульяновской области спрос на дорожных строителей вырос на 81%

Спрос на персонал в компаниях, работающих в отрасли дорожного строительства, в Ульяновской области в первом полугодии 2023 года вырос на 81% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, ссылаясь на исследование своих аналитиков, сообщила компания HeadHunter — одна из крупнейших рекрутинговых компаний России.

HeadHunter отмечает, что средние предлагаемые зарплаты в сфере строительства в регионе также выросли. Во II квартале 2023 года они составили от 86-149,4 тыс. руб. против 90-124,4 тыс. руб. во II квартале 2020 года.

Также, со ссылкой на данные аналитического сервиса «Люди в цифрах», отмечается, что по России количество вакансий в сфере строительства выросло на 50%, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли выросли с 75,9 тыс. руб. во II квартале 2020 года до 109,2 тыс. руб. во II квартале 2023 года.

Андрей Васильев, Ульяновск

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