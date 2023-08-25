Портфель Private Banking ВТБ в Самарской области превысил 48 млн рублей

Общий объем средств под управлением Private Banking ВТБ в Самарской области по состоянию на 1 июля 2023 года превысил 48 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

За первое полугодие портфель увеличился на 9,5%. Рекордный прирост в три раза показал портфель депозитов в китайских юанях, открытых состоятельными клиентами региона. Клиентская база этого сегмента в регионе выросла за шесть месяцев на 8%. В настоящее время их число достигло 1120.

В целом по России по итогам первого полугодия текущего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн руб.