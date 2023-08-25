В Иркутской области с 2024 года начнется производство электробусов

С 2024 года в Иркутской области планируется открытие производства электробусов, сообщает правительство региона.

«В настоящее время мы выходим на финальный этап согласования процедурных моментов. Предполагается, что предприятие будет выпускать от 600 единиц в год», – сказал губернатор Игорь Кобзев по итогам встречи с представителями делегации района Бишань города центрального подчинения Чунцин КНР. В ее составе – участники рабочей группы проекта по созданию в регионе завода по производству электробусов. Также стороны обсудили вопрос производства зарядных станций и аккумуляторов.

Ранее сообщалось, что соглашение по проекту создания производства электробусов в Иркутской области было подписано властями региона с инвесторами из КНР в рамках ПМЭФ.Также проект был одобрен Межправительственной Российско-Китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству.

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Оксана Павлова