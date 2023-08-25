В Саратове возбуждено уголовное дело из-за операции в больнице медуниверситета

СУ СКР по Саратовской области расследует уголовное дело по факту перелома черепа и имплантации линз младенцу. Как сообщили представители матери ребенка, произошедшее квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По предварительной версии в октябре 2022 года в одном из медучреждений младенец при родах получил травму черепа — операция была проведена через два дня после появления мальчика на свет. Спустя три месяца у ребенка стала развиваться катаракта на правом глазе.

Врач профильной клиники прооперировал пациента, установив интраокулярные линзы.

Через некоторое время имплант сместился. С тех пор ребенку потребовалось еще несколько операций.

Как стало известно "Ъ", ребенок появился на свет в Саратовской ГКБ-8, а операцию на глаза ему сделали в ГМУ имени Разумовского.

В органы мать подала заявление еще 20 июня. Не получив уведомления о принятом процессуальном решении в течение двух месяцев, женщина обратилась в центральный аппарат СКР. Тогда руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

Никита Маркелов

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