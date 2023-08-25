ТОАЗ получил сертификат качества и паспорт безопасности выпускаемой продукции

«Тольяттиазот» (ТОАЗ) получил ряд документов, подтверждающих качество и безопасность выпускаемой продукции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о свидетельстве соответствия системы добровольной сертификации и паспорте безопасности. Данные документы выданы органом по сертификации ООО «Эксперт-С».

По результатам комплексной оценки, проведенной по схеме госрегулирования, сертификацию прошли две марки: карбамидоформальдегидный концентрат (КФК) и его усовершенствованная версия КФК-85/У. Срок действия сертификата составляет три года. Удостоверение, содержащее подробную информацию о веществе, гарантирует потребителю безопасность применения и хранения.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») — одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т аммиака в год. ТОАЗ также является одним из крупнейших производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты.

Андрей Сазонов