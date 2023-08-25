На Кубани агрокомплекс по выращиванию зерна добился аренды земли через суд

Арбитражный суд Краснодарского края признал отказ регионального департамента имущественных отношений в предоставлении в аренду ООО «Агрокомплекс «Успенский» земельного участка как не соответствующий Земельному кодексу РФ. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Обязать департамент имущественных отношений Краснодарского края в месячный срок с даты вступления в законную силу решения подготовить и направить в адрес ООО «Агрокомплекс «Успенский» подписанный проект договора аренды земельного участка на срок 49 лет»,— говорится в решении.

Представители агрокомплекса в феврале 2022 года обратились в суд с исковым заявлением о признании незаконным отказа департамента в предоставлени в аренду земельного участка. Речь идет об участке общей площадью 47,4 тыс. кв. м., которое расположено в Успенском районе Краснодарского края. Из материалов дела следует, что агрокомплексу отказали в аренде в ноябре 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрокомплекс «Успенский» зарегистрировано в 2010 году в хуторе Веселый, Успенский район. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Учредителем является ООО «Косминвест» (г. Москва), генеральный директор - Борис Дышлюк. Выручка агрокомплекса за 2022 год составила 256,6 млн руб., убыток — 30,5 млн руб.

Тат Гаспарян

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