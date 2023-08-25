Председатель СКР поручил проверить информацию о выселении семьи из Оренбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить выселение семьи из Оренбурга из новой квартиры, полученной по программе переселения из ветхого фонда. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По имеющимся данным, администрация города требует, чтобы семья вернулась в старое место проживания. По информации местных СМИ, двухквартирный дореволюционный дом снова признали пригодным для проживания из-за несогласия одного из собственников переезжать в другое место, но при этом состояние здания не изменилось.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что многоквартирный дом № 16а по ул. Аксакова был признан аварийным и подлежащим сносу в 2011 году. «В одном из помещений на условиях социального найма проживала пожилая оренбурженка с дочерью и внуком. Семье предоставили квартиру на ул. Транспортной. В новое жилье переселились только мать и ее несовершеннолетний сын, пенсионерка покидать аварийный дом отказалась.

Не согласившись с решением межведомственной комиссии о признании дома аварийным, собственники другого помещения обратились в суд. В результате были отменены как решение межведомственной комиссии о признании дома аварийным, так и изданные на его основании постановление об изъятии земельного участка и требование о сносе данного дома. В соответствии с действующим законодательством оснований для проживания в квартире у переселенных граждан не стало. Соответственно, администрация города была вынуждена предъявить требования об освобождении жилья, что является единственно верным юридически обоснованным разрешением сложившейся ситуации»,— прокомментировали ситуацию городские власти, добавив, что женщину и ее несовершеннолетнего ребенка из квартиры без проверки состояния здания и решения суда не выселят.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману организовать проведение проверки и представить доклад о ее результатах.

Андрей Сазонов