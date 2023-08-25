Столичный адвокат задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в передаче взятки

Адвоката Адвокатской палаты Московской области заподозрили в посредничестве в передаче взятки, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, накануне на улице Ванеева адвокат получил от своего подзащитного 2 млн руб., которые предназначались должностному лицу суда. За эти деньги клиенту пообещали приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Передачу взятки пресекли сотрудники СК и ФСБ.

В ближайшее время адвокату предъявят обвинение, затем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения.

Владимир Зубарев