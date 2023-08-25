На Кубани более 440 многодетных семей получили компенсацию вместо участков

В 2023 году более 440 многодетных семей в Краснодарском крае выбрали вместо получения земельного участка компенсацию. Как сообщает пресс-служба администрации региона, большинство таких семей из Краснодара — 231.

Еще 49 семей получили компенсации в Новороссийске и 16 — в Сочи. Выплаты получили семьи с тремя и более детьми из почти всех муниципалитетов региона.

Решение о предоставлении семьям с тремя и более детьми компенсации из краевого бюджета вместо земельного участка приняли в прошлом году. Деньги можно направлять на погашение ипотеки, взятой на возведение собственного дома, или покупку жилья, в том числе строящегося.

Жители Кубани могут подать заявление на получение выплаты из краевого бюджета до 1 сентября на сайте Кубанского центра господдержки населения и развития финансового рынка. Размер компенсации составляет до 300 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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