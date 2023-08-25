ФСБ задержала в Крыму участников международной террористической организации

ФСБ задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

В мае Южный военный окружной суд назначил жителю Севастополя 18 лет лишения свободы за организацию деятельности ячейки запрещенной в РФ МТО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Наталья Решетняк

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