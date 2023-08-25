Volkswagen показал дом на колесах на базе нового Multivan

Компания Volkswagen показала прототип дома на колесах на базе нового Multivan — версия California дебютировала на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.

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Особенностью автомобиля стал перекомпонованный салон, который позволил реализовать сдвижную дверь по левому борту. Для этого кухонный модуль пришлось сдвинуть вглубь багажника — теперь индукционная плита, раковина, холодильник, стол и ящики доступны как изнутри салона, так и снаружи автомобиля. В оснащение кемпера также входит газовая плита и розетка на 230 В.

Предусмотрена подъемная крыша и трансформируемые сиденья — передний ряд кресел можно развернуть против хода, а задний диван превращается в спальное место. При желании все сиденья можно демонтировать и убрать из салона. По обоим бортам расположены складные тенты, позволяющие обустраивать зону отдыха на стоянке с помощью штатного комплекта складной мебели.

Заявлено, что Volkswagen California Concept построен на базе гибридной модификации микроавтобуса, но для серийной версии дома на колесах будут предложены все варианты силовой установки от исходного Volkswagen Multivan. Выход кемпера на рынок намечен на 2024 год.

Максим Вершинин

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