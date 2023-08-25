Первый замглавы администрации Перми увольняется из мэрии

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин уходит с должности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сегодня у господина Хайруллина последний рабочий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эдуард Хайруллин возглавлял функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом» с апреля 2021 года. «При устройстве на муниципальную службу передо мной ставилась задача сократить разрыв между расходами и доходами в транспортной отрасли. На данный момент в отрасли перевозок все изменения завершены: перевозчики работают по брутто-контрактам, серьезно обновлен общественный транспорт, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиропоток. Реформа закончена, отрасль перешла в режим точечной настройки. В связи с выполнением поставленной задачи принял решение завершить работу в администрации. Благодарю своих коллег из мэрии, депутатов городской думы, правительство края за конструктивное сотрудничество и совместную работу»,— отметил Эдуард Хайруллин.

Должность первого заместителя главы администрации Перми может занять временно исполняющая обязанности главы Перми Ольга Андрианова.