Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:00

Первый замглавы администрации Перми увольняется из мэрии

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин уходит с должности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сегодня у господина Хайруллина последний рабочий день.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эдуард Хайруллин возглавлял функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом» с апреля 2021 года. «При устройстве на муниципальную службу передо мной ставилась задача сократить разрыв между расходами и доходами в транспортной отрасли. На данный момент в отрасли перевозок все изменения завершены: перевозчики работают по брутто-контрактам, серьезно обновлен общественный транспорт, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиропоток. Реформа закончена, отрасль перешла в режим точечной настройки. В связи с выполнением поставленной задачи принял решение завершить работу в администрации. Благодарю своих коллег из мэрии, депутатов городской думы, правительство края за конструктивное сотрудничество и совместную работу»,— отметил Эдуард Хайруллин.

Должность первого заместителя главы администрации Перми может занять временно исполняющая обязанности главы Перми Ольга Андрианова.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...