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Жители Свердловской области за полгода потратили на украшения 3,6 млрд рублей

За первые полгода 2023 года жители Свердловской области потратили на покупку ювелирных украшений 3,6 млрд руб. и заняли первую строчку по обороту на Урале, сообщили в аналитическом центре Sokolov. Среди регионов России Свердловская область заняла пятую место по обороту.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На втором месте среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по объему продаж оказалась Челябинская область (2,51 млрд. руб.), а на третьем Ханты-Мансийский автономный округ (1,81 млрд).

Средний чек на ювелирные украшения в Свердловской области составил 5,8 тыс. руб., что на 23% больше, чем в прошлом году. В целом по РФ средний чек — 7,1 тыс. руб. При этом на первом месте по среднему чеку на Урале оказался Ямал (8,3 тыс. руб.), на втором месте — ХМАО-Югра (7,6 тыс. руб.).

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