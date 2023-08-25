Жителя Воткинска подозревают в реабилитации нацизма в комментариях в соцсетях

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Воткинска, которого подозревают в реабилитации нацизма с использованием интернета (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина в одной из социальных сетей разместил комментарий, в котором он одобрял преступления, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства преступления.