Exeed анонсировал гибридную модель для России

Марка Exeed анонсировала новинка для российского рынка — в 2024 году в продаже появится гибридная модификация одной из моделей Exeed.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

Новинка станет подключаемым гибридом, у которого на двигателе двигатель внутреннего сгорания лишен традиционных стартера и генератора. В зависимости от режима работы силовой установки, роль электростартера, электрогенератора и силового электродвигателя, участвующего в разгоне автомобиля, при необходимости может выполнять специальный электроагрегат.

Сочетается силовая установка с новой трансмиссией DHT c тремя рабочими передачами с изменяемым передаточным отношением. Для новинки заявлены девять рабочих режимов для 11 вариантов движения и возможность настраивать интенсивность рекуперативного торможения при снятии ноги с педали тормоза, заряжая батарею в момент замедления.

Гибридная модель Exeed появится в продаже в России в первом квартале 2024 года. Ближе к выходу автомобиля на рынок будет представлена более подробная информация о новинке.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK