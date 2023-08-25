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Heineken продала свой петербургский завод производителю аэрозолей «Арнест»

Нидерландская пивоваренная компания Heineken продала свой российский бизнес группе компаний «Арнест» из Ставропольского края, крупнейшему производителю парфюмерии и бытовой химии в аэрозольной упаковке в России, сообщила пресс-служба компании.

Цена покупки составила символическую сумму в €1. В сделку вошли семь заводов компании, один из которых находится в Санкт-Петербурге. Согласно условиям сделки, «Арнест» предоставил гарантии трудоустройства всем 1800 сотрудникам Heineken в России. Сделка не предполагает опциона на обратный выкуп активов.

«Арнест» должна будет выплатить Heineken историческую межфирменную задолженность российского бизнеса головной компании в размере около €100 млн в рассрочку. В нидерландской компании оценили убыток от продажи российского бизнеса в €300 млн.

Генеральный директор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк заявил, что компания завершает свой уход из России. По его словам, несмотря на то, что сделка заняла больше времени, чем надеялись в компании, она обеспечила средствами к существованию сотрудников и позволила пивоваренной компании ответственно покинуть страну.

«Арнест» — крупнейший в России и СНГ производитель бытовой химии и парфюмерии в аэрозольной упаковке. Он производит более 53% всей аэрозольной продукции в России. Компания зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края. «Арнест» выпускает продукцию по контракту с зарубежными брендами Unilever, Colgate-Palmolive, Beiersdorf, L’Oreal, Coty, Oriflame. Кроме того, она владеет брендами «Прелесть», «Москитол», «Дивидик», «Garden», «Simphony».

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