Экс-гендиректора «Транснефть – Верхняя Волга» оставили под арестом до февраля

Нижегородский райсуд на полгода продлил арест бывшему генеральному директору АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрию Левину, он останется в следственном изоляторе до 8 февраля 2024 года. Юрию Левину инкриминировали семь эпизодов получения взяток по ст. 290 УК РФ. Топ-менеджера дочерней структуры компании по транспортировке нефти задержали в декабре 2021 года, с тех пор он находится под арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела обвиняемый в 2017 году через подчиненных получал крупные откаты от подрядчиков в размере 5-10% от суммы подписанных контрактов. Размер каждой взятки составлял около миллиона рублей, а общая сумма взяток оценена в 30 млн руб. В пятницу прокурор попросил суд в очередной раз продлить Юрию Левину срок содержания под стражей, мотивируя свое ходатайство тем, что обвиняемый может скрыться от суда и влиять на свидетелей из числа сотрудников «Транснефти», чтобы те изменили свои показания.

Юрий Левин и защита просили перевести обвиняемого под домашний арест. Они заявили, что следствие по делу завершено, уголовное дело передано в суд, и повлиять на судьбу доказательств и ход расследования теперь невозможно. Бывший топ-менеджер просил вернуть его в частный дом в Богородском округе, где проживают его супруга-предприниматель и двое маленьких детей. Адвокаты напомнили, что домашний арест исключает внешние контакты для обвиняемого и возможности связаться с другими фигурантами нет. Однако суд разделил доводы прокурора и оставил Юрия Левина в СИЗО.

Бывший гендиректор не признал вину. Его адвокаты настаивают, что их подзащитного оговорил бывший заместитель гендиректора по строительству АО «Транснефть – Верхняя Волга» Ирик Гарипов. Якобы именно он получал откаты с коммерсантов «за воздух», например, обещая помочь получить подряды по итогам электронных торгов. И когда к нему пришли следователи ФСБ, пошел на сделку со следствием и решил подставить начальника, подбросив ему в стол конверт с деньгами от представителя одного из подрядчиков. В отношении Ирика Гарипова также расследуется уголовное дело о взятках. Рассмотрение дела Юрия Левина по существу начнется в сентябре.

Роман Рыскаль