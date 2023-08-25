В Челябинске утвердили планировку территории для строительства метротрама

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области утвердило окончательную документацию по планировке территории для строительства метротрама в региональном центре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Челябинска 25 августа.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске» разработан по заказу АО «Челябинский метротрамвай» специализироанным застройщиком «Высота». В документации зафиксированы две линии скоростного транспорта с подземными остановками: «Север-Юг» протяженностью до 10 км, «Запад-Восток» – до 7 км. Всего предусмотрено четыре подземных остановки и три наземных. Линия «Север-Юг» в точке выходы из-под земли в северной части разделяется на две. Одна заканчивается на перекрестке проспекта Победы и улицы Косарева, вторая конечная – «улица Кслинская». На юге линия доходит до железнодорожного вокзала. Линя

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с прошлого года уже ведется строительство линии «Север-Юг». Контракт стоимостью 49,5 млрд руб. получил единственный участник закупки АО «Моспроект-3» (Москва, входит в одноименный холдинг). Работы на этой ветке должны завершиться до конца 2025 года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте