Реальная зарплата в Удмуртии выросла на 4,8% в июне

В Удмуртии по итогу июня средняя заработная плата жителей составила 53,7 тыс. руб. Это на 5% больше показателя за прошлый месяц, а также на 12,5% выше объема прошлого года, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Однако реальная заработная плата в июне увеличилась на 4,8%, а по отношению к прошлому году стала больше на 8,3%.

Cреднесписочная численность работников организаций составила 441,2 тыс. человек. Число сотрудников сократилось на 0,3% в июне, а в сравнении с 2022 годом — на 2%. Отметим, что количество сотрудников в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом за год выросло на 26,7%, а в строительстве снизилось на 28,2%.