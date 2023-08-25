Дожди и низкие температуры ожидаются в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в эти выходные температурный фон окажется ниже своих климатических норм, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Так, в ночь на 26 августа столбик термометра опустится до +4..+9°С, днем — не превысит +12..+17°С. Пройдет дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

27 и 28 августа в ночное время температура составит +4..+9°С, днем — +9..+14°С. В воскресенье дождь ожидается повсеместно, а их интенсивность усилится. В понедельник дожди сохранятся.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели потеплеет.