Назначен новый главный архитектор Краснодара

Илья Чикаев назначен главным архитектором Краснодара – заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра. Ранее господин Чикаев занимал должность начальника отдела территориального планирования администрации Краснодара.

Новому главному архитектору Краснодара 32 года, он окончил архитектурно-строительный факультет Кубанского государственного аграрного университета, в настоящее время является аспирантом Академии архитектуры и искусства ЮФУ, готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Илья Чикаев с 2011 года работал в проектных организациях, участвовал в реконструкции краснодарского дворца бракосочетаний «Екатерининский зал». С 2015 года – на муниципальной службе в администрации Краснодара.

Предшественники Ильи Чикаева на посту главного архитектора Краснодара с 2015 года часто менялись: Артем Саламатин проработал в этой должности полтора года, Наталья Машталир – чуть более трех лет, Игорь Мазурок – три года, после чего стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

Анна Перова, Краснодар