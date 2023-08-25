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Коммерсантъ FM
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«Московскому клубу нужно усиление»

Владимир Осипов — о шестом туре Российской премьер-лиги

25 августа стартует шестой тур РПЛ. В пятницу запланировано две встречи. «Оренбург» принимает ЦСКА, а «Факел» в Воронеже играет с лидером турнира — «Краснодаром». Какие ожидания у болельщиков и кого считают фаворитом? Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Шестой тур растянули на три дня из-за матчей Кубка страны, которые запланированы на следующей неделе. Но многие команды уже дали понять, что для них основанная история — это чемпионат, тем более что борьба в турнирной таблице обострилась уже в самом начале.

Хотя после того, как «Зенит» обыграл «Спартак», коэффициент в «Лиге ставок» на победу действующего чемпиона в турнире сразу рухнул с 2,15 на 1,8. К тому же у «Зенита» после продажи Малкома немало денег на покупку серьезной звезды. Но даже если не получится, то клуб может справиться и так, полагает бывший игрок команды из Санкт-Петербурга Андрей Аршавин: «При хорошем Венделе, если так же Иван Сергеев и Матео Кассьерра будут дополнять друг друга, то в целом, наверное, и так можно справиться».

«Зенит» в предстоящем туре РПЛ попробует остановить лидера турнира

«Зенит» в предстоящем туре РПЛ попробует остановить лидера турнира

«Зенит» ждет еще одно испытание: команда Сергея Семака принимает «Урал», которым руководит Виктор Гончаренко и, надо сказать, руководит грамотно. «Урал» сейчас на втором месте с 13 очками. Букмекеры, конечно же, считают фаворитом хозяев. В «Лиге ставок» коэффициент на победу «Зенита» — 1,55, а «Урала» — почти 6,5. Ничью можно взять выше 4.

Возможно, кто-то и рискнет зарядить на команду Гончаренко, ведь не просто так главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный список сборной страны игроков команды из Екатеринбурга. Причем решение Карпина можно понять, уверен футбольный эксперт Руслан Пименов: «Они заслужили место в сборной, как минимум аванса, потому что "Урал" находится в верхней части турнирной таблицы. Поэтому здесь вызов как раз меня не удивил».

А вот бывшего динамовца, а ныне игрока испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в списке пока нет. Так что как сборной, так и бело-голубым придется справляться без него. «Динамо» играет в Казани с «Рубином». И, несмотря на подвиги в стартовых турах, стабильностью динамовцы не блещут. Поэтому тем, кто любит рисковать, вполне может показаться интересным коэффициент 3,15 на победу «Рубина». Все-таки московскому клубу нужно усиление. Кстати, главный тренер Марцел Личка уверят болельщиков, что ждать осталось недолго: «Мы потеряли Захаряна, да. Но сейчас я уверен, что два игрока включатся еще в нашу команду».

Если «Динамо» только думает об усилении, то ЦСКА уже подписал игрока сборной Чили Виктора Давилу. И сегодня в матче с «Оренбургом» нападающий может себя показать. Болельщики красно-синих ждут с нетерпением и не сомневаются в успехе. Что касается коэффициентов, то здесь все понятно. «Лига ставок» предлагает победу хозяев за 3,9, а успех ЦСКА можно взять почти за 2. Но дело в том, что у «Оренбурга» новый тренер. Чеха Иржи Ярошика сменил испанец Давид Деограсия. После смены тренера любой клуб — по крайней мере, в первом матче — может творить чудеса, так что в этом случае со ставкой на фаворита нужно быть осторожнее.

«Оренбург» нашел нового тренера в академии

«Оренбург» нашел нового тренера в академии

Новый тренер работает и с «Ахматом». Но Мирослав Ромащенко проведет на своем посту уже вторую встречу, к тому же в Москве и против «Спартака», который, кстати, купил в линию защиты сербского новичка Срджана Бабича. Так что здесь коэффициент в «Лиге ставок» на победу красно-белых 1,75 на первый взгляд выглядит очень хорошим вариантом.

Стоит отметить, что трансферы в клубах РПЛ как на вход, так и на выход, в последнее время пошли веселей. И, похоже, тенденция эта сохранится, отмечает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Зазвать футболиста — это без проблем, я уж не говорю про игроков из Латинской Америки, Сербии или откуда еще. Европейский рынок открыт».

Но это прекрасное завтра, а сегодня ждем первых матчей тура под номером шесть. Правда, общедоступный телеканал «Матч ТВ» в этот раз покажет в прямом эфире лишь одну субботнюю встречу — «Спартака» и «Ахмата». Зато возможностей для выигрыша с «Лигой ставок» будет как всегда много.

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