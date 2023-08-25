Суд продлил арест обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе

Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой (внесена Минюстом в реестр экстремистов и террористов), которую обвиняют в организации теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (псевдоним — Владлен Татарский), сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Срок содержания под стражей госпоже Треповой продлили до 2 декабря. Ее обвиняют в совершении террористического акта, незаконного оборота взрывных устройств и подделке документов (п. «б» ч. 3 ст. 205; ч. 4 ст. 222.; ст. 327). С 4 апреля она находится в московском СИЗО «Лефортово».

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Там проходила встреча военного корреспондента Владлена Татарского с читателями. В ходе встречи Дарья Трепова вручила господину Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно через несколько минут. В результате взрыва погиб Владлен Татарский. Несколько десятков человек пострадали. Позднее госпожа Трепова заявила, что сожалеет о содеянном.

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