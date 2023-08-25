Генпрокуратура не считает акционирование «Метафракса» приватизацией

Арбитражный суд Пермского края завершил предварительное заседание по иску генпрокуратуры к акционерам АО «Метафракс Кемикалс»: АО «Метахолдинг», ООО «Метафракс Трейдинг» и АО «Тольяттихимбанк». Напомним, надзорный орган считает, что в 1992 году имущество химического завода в Губахе было незаконно, без волеизъявления правительства, передано частным структурам.

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В ходе заседания представитель прокуратуры заявил, что истец не считает произошедшие 30 лет назад события приватизацией, поскольку эта процедура не могла проводиться в отношении завода, который в то время назывался ГПО «Метанол». По мнению истца, предприятие не подлежало приватизации на основании существовавших тогда законов, поскольку производило яд — метанол. В качестве второго довода прокуратуры был заявлен тезис о том, что сегодня предприятие является стратегическим для обеспечения безопасности и обороны страны, а его единственный бенефициар — Сейфеддин Рустамов, который проживает в США. При этом истец не скрывал, что решение о направлении иска было обусловлено в том числе и «внешнеполитическими факторами».

Представитель АО «Метатрейд» настаивал, что приватизация была проведена абсолютно законно. По его словам, метанол, исходя из документов ООН, не внесен в список ядов, документ Организации Объединенных Наций был опубликован тогда в вестнике Верховного суда. Ответчик указывал также, что срок исковой давности давно пропущен, поскольку данные о приватизации Губахинского завода фигурировали в документах Госкомитета приватизации и правительства еще в середине 1990-х годов. При этом предприятие никогда не относилось к оборонным предприятиям, а входило в союз производителей агрохимии. Представитель просил объявить перерыв в предварительном заседании, чтобы ответчик смог собрать в архивах необходимые доказательства. Но в удовлетворении этого ходатайства было отказано, основное судебное заседание назначено на 8 сентября.