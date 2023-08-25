В Астраханской области нашли шесть тонн неизвестной рыбы

В Астраханской области выявили в обороте 6 т рыбной продукции неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию нашли в этом месяце во время анализа данных ФГИС «Меркурий». Грубые нарушения зафиксировали у индивидуального предпринимателя Заури Кобахидзе: «на площадке уполномоченным лицом предпринимателя осуществляется оформление производственных сертификатов на живую рыбу. Однако предприниматель не имеет квот на вылов рыбы. По данным системы «Цербер» вышеуказанная площадка относится к поднадзорной деятельности «рыбоперерабатывающие предприятие», — говорится в релизе.

В систему внесли 6,8 т рыбы частиковых пород, но по ветеринарным сопроводительным документам живая рыба не поступала, «ветеринарными специалистами на основании внесенных производственных сертификатов продукция была переработана и отправлена для дальнейшей реализации».

В адрес бизнесмена направили предостережение, приостановлена регистрация уполномоченного лица. Правоохранителям направили информацию о необходимости завести дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Дарья Васенина

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