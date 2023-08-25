В низинах Тюменской области похолодает до -3 градусов

Ночью в субботу, 26 августа, в Тюменской области ожидаются заморозки. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, в низинах области температура воздуха составит 0°…+3°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 26 августа средняя температура в регионе составит +5°. Днем воздух прогреется до +17°, ожидается небольшой дождь.

В воскресенье, 27 августа, в области также ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит около +6°, а днем — +17°.

Полина Хабарова

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