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В низинах Тюменской области похолодает до -3 градусов

Ночью в субботу, 26 августа, в Тюменской области ожидаются заморозки. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, в низинах области температура воздуха составит 0°…+3°.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 26 августа средняя температура в регионе составит +5°. Днем воздух прогреется до +17°, ожидается небольшой дождь.

В воскресенье, 27 августа, в области также ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит около +6°, а днем — +17°.

Полина Хабарова

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